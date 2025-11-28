Grêmio tem reforço garantido para a próxima temporada

Agradou em cheio. Depois de uma parada forçada, sem estar com o fôlego em ordem, ainda faltando ritmo de jogo, o polivalente Willian voltou com uma atuação de muito boa qualidade na vitória sobre o Palmeiras.
Se conseguir ter uma sequência de partidas, sem os problemas de lesões, o último contratado do Grêmio, ao lado de Arthur, dará mais qualidade ao time na próxima temporada.
