Grêmio tem reforço garantido para a próxima temporada

Willian balançou as redes contra o Palmeiras. Jeff Botega / Agencia RBS

Agradou em cheio. Depois de uma parada forçada, sem estar com o fôlego em ordem, ainda faltando ritmo de jogo, o polivalente Willian voltou com uma atuação de muito boa qualidade na vitória sobre o Palmeiras.

Se conseguir ter uma sequência de partidas, sem os problemas de lesões, o último contratado do Grêmio, ao lado de Arthur, dará mais qualidade ao time na próxima temporada.