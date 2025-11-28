Família Díaz terá de usar inteligência para o Inter vencer o Vasco

Inter, de Emiliano e Ramón Díaz, precisa pontuar no Rio de Janeiro. Renan Mattos / Agencia RBS

Outra decisão. Nesta sexta-feira (28), no alçapão de São Januário e assustado como poucos, o Inter visita o também atrapalhado Vasco, num jogo em ninguém pode perder.

Parada complicada para a turma da família Díaz, que vai precisar usar a inteligência, saber conter um adversário que não vence faz muito tempo.

Tudo isso para tentar terminar a noite com um bom resultado e mais perto do único objetivo que restou: escapar do rebaixamento.

No páreo

Mais um entrou na briga. Com a importante vitória sobre o Bragantino, o Fortaleza se candidatou a escapar da zona mais detestável d tabela.

Dono de 37 pontos, o time cearense, que parecia condenado, já sonha com o milagre da salvação.

Quer mais notícias e vídeos da dupla Gre-Nal, de futebol pelo mundo e de outras modalidades? Siga @EsportesGZH no Instagram e no TikTok 📲