Guerrinha

Trabalha desde 1986 no Grupo RBS. Foi repórter em ZH e virou colunista do Diário Gaúcho desde a fundação do jornal, em 2000. Também é comentarista de jogos e participa do programa Sala de Redação, na Rádio Gaúcha.

Complicado
Opinião

Família Díaz terá de usar inteligência para o Inter vencer o Vasco

Colorado entra em campo nesta sexta-feira em São Januário

Adroaldo Guerra Filho

