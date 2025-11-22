Botafogo x Grêmio vale para ambos

Duelo dos bons será no Nilton Santos. Duda Fortes / Agencia RBS

Neste sábado, fora de casa, o Grêmio, livre do perigo de rebaixamento, enfrenta o irregular Botafogo, num jogo que pode dar esperanças de se candidatar a uma vaga na pré-Libertadores e serve ao mandante para brigar por vaga direta na competição internacional.

Pelos interesses de ambos, é fácil deduzir que teremos bom espetáculo, casa cheia e que vai deixar o ganhador muito bem colocado atrás do seu objetivo.