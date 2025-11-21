A pior missão para quem vai comandar o Grêmio em 2026

Torcida gremista espera um time mais competitivo no próximo ano. Duda Fortes / Agencia RBS

Faz parte do cardápio. Mesmo com as partes preferindo o silêncio, já se sabe que Paulo Pelaipe será o homem do futebol e que a dupla Luiz Felipe Scolari e Mano Menezes permanece no comando das coisas da bola no Humaitá.

A pior das missões dos três experientes profissionais reside no fato de que, juntos, eles terão a missão nada agradável de cortar cabeças do elenco que está inchado, gasta muito e necessita de reforços.