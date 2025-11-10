A goleada que marcou a eleição do Grêmio

Odorico Roman foi eleito presidente do Grêmio no sábado. Ronaldo Bernardi / AgÊncia RBS

Não sobrou pedra sobre pedra.

Diferentemente do que muitos imaginavam, a eleição para eleger o novo presidente do Grêmio foi totalmente desequilibrada a favor de Odorico Roman, que somou 15.311 votos (68,84%) contra os 6.704 (30,14%) de Paulo Caleffi.

Leia Mais Como funcionará a transição de Alberto Guerra para Odorico Roman no Grêmio e os primeiros movimentos da nova gestão

O novo dono da cadeira presidencial para o triênio 2026/2028 apelou para a união dos tricolores e prometeu, no discurso após o pleito, fazer um time capaz de brigar por títulos.