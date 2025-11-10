Guerrinha

Guerrinha

Trabalha desde 1986 no Grupo RBS. Foi repórter em ZH e virou colunista do Diário Gaúcho desde a fundação do jornal, em 2000. Também é comentarista de jogos e participa do programa Sala de Redação, na Rádio Gaúcha.

Novo presidente
Opinião

A goleada que marcou a eleição do Grêmio

Odorico Roman somou 15.311 votos contra os 6.704 de Paulo Caleffi

