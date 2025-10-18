O que pode significar um bom resultado do Grêmio contra o Bahia 

No primeiro turno, o Grêmio venceu o Bahia por 1 a 0, na Arena. Duda Fortes / Agencia RBS

Não vai ser fácil. Neste domingo (19), no final da rodada, bem longe de casa, o Grêmio tem um caroço nada pequeno para descascar.

Enfrentará o Bahia dentro da temível Fonte Nova, onde os visitantes quase sempre passam por grandes apuros.

Jogo dos mais complicados, exigente, que serve acima de tudo para colocar ou tirar o time do técnico Mano Menezes do rumo de um prêmio simplesmente impensável até meses atrás, quando tinha um time nada confiável: a vaga na Libertadores de 2026.