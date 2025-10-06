O que o Inter teve de diferente contra o Botafogo

Alan Patrick voltou a ter uma boa atuação. Mateus Bruxel / Agencia RBS

Finalmente aconteceu. Diferentemente dos jogos anteriores, o Inter defendeu bem, atacou bem, derrotou o Botafogo, por 2 a 0, convenceu e somou três pontos na conta. Assim, se afastou da pior parte da tabela e vai assar a data Fifa mais aliviado.

Uma vitória bem merecida para quem foi melhor o tempo inteiro, teve atitude de quem cansou de apanhar e até poderia ter sido por um placar maior sobre o ainda campeão da Libertadores.