O que está proibido para o Inter neste domingo

O time de Ramón Díaz precisa da vitória para se afastar da zona de perigo. Ricardo Duarte / Inter,Divulgação

Novamente com três zagueiros, mudanças na escalação, o Inter volta a campo no Beira-Rio, neste domingo (19), para enfrentar o rebaixado Sport.

Será proibido fracassar em um jogo que virou final, daqueles inegociáveis para quem está atrasado a tabela, ameaçado de rebaixamento e não pode dar chance ao azar.

O time do técnico Ramón Diaz vai, também, precisar do seu torcedor para somar três pontos e respirar mais aliviado na briga para salvar o corpo e a alma do maior castigo do Brasileirão.