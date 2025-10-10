O jovem que ganha nova chance no Inter

Jovem precisam mostrar que mau desempenho foi apenas uma fase. Ricardo Duarte / Inter/Divulgação

Pintou a chance. Sacado do time após algumas atuações ruins, o zagueiro Vitor Gabriel volta a ser titular com a lesão de Juninho e tem a possibilidade de dar uma resposta animadora para retomar um lugar que já foi seu.

Com o esquema de três zagueiros, o menino tem tudo para provar que é do ramo, que não foi elogiado por acaso e apenas passou por uma fase negativa, o que é comum na vida de um jogador de futebol.