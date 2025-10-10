Guerrinha

Trabalha desde 1986 no Grupo RBS. Foi repórter em ZH e virou colunista do Diário Gaúcho desde a fundação do jornal, em 2000. Também é comentarista de jogos e participa do programa Sala de Redação, na Rádio Gaúcha.

Oportunidade
Opinião

O jovem que ganha nova chance no Inter

Com lesão de companheiro, Victor Gabriel pode retomar espaço no time titular do Colorado

Adroaldo Guerra Filho

