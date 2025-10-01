O jogo do Inter que é proibido para cardíacos

Jogo bem complicado para o time dos técnicos Ramón Díaz e Emiliano Díaz. Ricardo Duarte / Inter/Divulgação

Logo mais, no Beira-Rio, o atrapalhado Inter, jogando um futebol muito mixuruca, recebe o irregular Corinthians, quando vai precisar demais do seu torcedor, se quiser somar três pontos para se afastar da pior zona da tabela.

Jogo bem complicado para o time dos técnicos Ramón Díaz e Emiliano Díaz, daqueles que exigem atenção o tempo inteiro e uma bola muito mais qualificada do que vem mostrando.