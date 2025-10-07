O jogador que leva o crédito pela melhora defensiva do Inter

Argentino mostrou que tem valores para receber o título de xerife. Ricardo Duarte / Inter

Melhorou e muito. A melhora defensiva do Inter deve ser creditada na conta do zagueiro Mercado, que entrou no segundo tempo contra o Corinthians, seguiu no time contra o Botafogo e ajudou o Inter a superar o velho problema de sofrer gol.

Com dois ou três jogadores no setor, o defensor argentino mostrou que tem liderança, bola e merece ser rotulado como o xerife dos zagueiros que trabalham no Beira-Rio.