O jogador do Inter que precisa de uma revisão de posicionamento

É hora de repensar. Já faz algum tempo que o lateral Bernabei, que está suspenso da partida contra o Fluminense, tem deixado a desejar na parte defensiva, com marcação frouxa, erros de posicionamento, trânsito livre para quem joga por ali e isso precisa ser revisto com urgência.
A melhor das soluções é tentar um outro lugar no campo, mais à frente, onde possa exercer o apoio, a sua maior qualidade, e trazer benefícios ao time de Ramón Díaz.
Quer receber as notícias mais importantes do Colorado? Clique aqui e se inscreva na newsletter do Inter.