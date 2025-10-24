Guerrinha

Guerrinha

Trabalha desde 1986 no Grupo RBS. Foi repórter em ZH e virou colunista do Diário Gaúcho desde a fundação do jornal, em 2000. Também é comentarista de jogos e participa do programa Sala de Redação, na Rádio Gaúcha.

Mais à frente?
Opinião

O jogador do Inter que precisa de uma revisão de posicionamento

Ramón Díaz precisa repensar a forma que usará Bernabei, que não vem bem na parte defensiva

Adroaldo Guerra Filho

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS