O Inter voltou a mostrar o seu futebol

Colorado de Vitão pouco fez no interior paulista. Ricardo Duarte / SC Internacional/Divulgação

Voltou a normalidade. Depois de enganar contra o Botafogo, o Inter foi o mesmo time assustador, com uma defesa capenga, um meio-campo horroroso, um ataque de asma, levou 3 a 1 do superior Mirassol, escapou de coisa pior e voltou a flertar com o detestável rebaixamento.

Agora, mais do que nunca, chegou a hora do torcedor salvar a incompetência da direção, empurrando o time contra o rebaixado Sport e tentar se afastar da pior zona da tabela.

Leia Mais Inter perde para o Mirassol e sofre primeira derrota com Ramón Díaz