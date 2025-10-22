O Inter encara uma pedreira nesta quarta-feira

Todo o cuidado será pouco. Logo mais, na distante Salvador, o Inter, que não consegue se livrar do risco de rebaixamento, não consegue jogar um futebol animador, vai ter pela frente o Bahia, que vem de goleada e vira leão em seus domínios.
Jogo muito complicado para quem terá ausências importantes, mas longe de ser impossível para somar ponto, avançar na tabela e ficar na secação de seus maiores adversários.
