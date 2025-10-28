O Grêmio tem uma tarefa complicada pela frente

Mano Menezes conquistou com o Grêmio uma vitória tranquila sobre o Juventude. Duda Fortes / Agencia RBS

Claro que o torcedor gremista está feliz da vida com o fim da agonia da queda, que esteve presente em vários meses no Humaitá e acabou com a merecida e tranquila vitória sobre o Juventude e deu esperanças até de pré-Libertadores.

É bom ressaltar, porém, que a tarefa é das mais complicadas. Ela vai exigir, além dos bons resultados na Arena, vitórias fora de casa, onde o time do técnico Mano Menezes tem tido, com Arthur e sem Arthur. enormes dificuldades.