O Grêmio tem um desafio que não é pequeno

Mano Menezes tem 10 jogadores no departamento médico. Lucas Uebel / Grêmio,Divulgação

Logo mais, na sempre assustadora Vila Belmiro, o Grêmio, desfalcado de muitos titulares, visita o ameaçado Santos, num jogo em que vai ter que fazer muita força para somar pontos e seguir sonhando com o prêmio no Brasileirão.

Apesar de ter pela frente um adversário em progressos, mas irregular, o time do técnico Mano Menezes não está proibido, mesmo com os desfalques, de arrumar um bom resultado.