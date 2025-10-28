Mudança implantada por Ramón Diaz está prejudicando meio-campista

Alan Patrick vem sendo utilizado como falso nove. Jonathan Heckler / Agencia RBS

Já passou da hora de parar com a invenção de Alan Patrick como falso nove, o jogador mais adiantado do time, quase sempre de costas para o gol adversário e que deixa o Inter sem nenhuma criatividade no meio-campo.

Essa mudança implementada pelo técnico Ramón Diaz está prejudicando muito o desempenho do camisa 10 do Beira-Rio, que não arma, não ataca e dá mostras de que está em período de férias.