Guerrinha

Guerrinha

Trabalha desde 1986 no Grupo RBS. Foi repórter em ZH e virou colunista do Diário Gaúcho desde a fundação do jornal, em 2000. Também é comentarista de jogos e participa do programa Sala de Redação, na Rádio Gaúcha.

No Maracanã
Opinião

Inter tem um confronto aberto neste sábado

Partida contra o Fluminense é chance de evoluir e se afastar da zona de rebaixamento

Adroaldo Guerra Filho

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS