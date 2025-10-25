Inter tem um confronto aberto neste sábado

Alan Patrick retorna ao time de Ramón Díaz. Ricardo Duarte / Inter/Divulgação

Outra parada indigesta. Neste sábado (25), no Maracanã, o Inter, atrapalhado, com desfalques, vai encarar o Fluminense, que também não anda bem das pernas, num jogo completamente em aberto, onde tudo pode acontecer.

Mesmo sem alguns titulares, o time do técnico Ramón Díaz, outra vez com três zagueiros, com as voltas de Alan Patrick e Carbonero, tem uma boa chance de evoluir e se afastar da zona do perigo.