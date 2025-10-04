Inter tem mais um confronto complicado pela frente

Acredite quem quiser. Neste sábado (4), no Beira-Rio, o Inter, que está jogando pouco, não ganha de ninguém, enfrenta mais uma bucha de canhão: o temido Botafogo, que entra em campo com as honras de favorito.
Mais um jogo bem complicado para a turma do técnico Ramón Dias, que deve repetir os três zagueiros, uma ou outra alteração, pensando em fazer seu time jogar mais para somar três pontos e subir na tabela.
Quer receber as notícias mais importantes do Colorado? Clique aqui e se inscreva na newsletter do Inter.