Inter tem mais um confronto complicado pela frente

Ramón Díaz e sua turma têm outra partida difícil pela frente. Ricardo Duarte / Inter,divulgação

Acredite quem quiser. Neste sábado (4), no Beira-Rio, o Inter, que está jogando pouco, não ganha de ninguém, enfrenta mais uma bucha de canhão: o temido Botafogo, que entra em campo com as honras de favorito.

Mais um jogo bem complicado para a turma do técnico Ramón Dias, que deve repetir os três zagueiros, uma ou outra alteração, pensando em fazer seu time jogar mais para somar três pontos e subir na tabela.