Grêmio melhora com estilo de jogo definido por Mano Menezes

Enquanto Arthur esteve em campo, Grêmio conseguiu dar boas investidas ao ataque. Lucas Uebel / Gremio,Divulgação

Sem vários titulares contra o Santos na última quarta-feira, o técnico Mano Menezes mais uma vez apelou para um jeito de jogar que deu muito certo contra Flamengo, Atlético-MG e Inter: um time fechadinho, que joga sem a bola.

A retranca quase surtiu efeito contra o Santos, dentro da Vila Belmiro, que rendeu um precioso ponto para acabar com o sufoco de possível queda e aumentar a esperança de prêmio.