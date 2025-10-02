Gol de empate do Inter foi um milagre

Como já se imaginava, o Inter repetiu a bolinha mixuruca, empatou com mais um gol de pênalti contra o Corinthians.
No Beira-Rio, o Colorado deixou o seu povo muito mais preocupado do que já estava.
Um resultado muito melhor do que a atuação de um time que leva gols nas bolas aéreas, não sabe atacar e tem dificuldades contra titulares ou reservas de outros adversários, dentro e fora da sua casa.
Quer receber as notícias mais importantes do Colorado? Clique aqui e se inscreva na newsletter do Inter.