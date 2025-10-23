Guerrinha

Guerrinha

Trabalha desde 1986 no Grupo RBS. Foi repórter em ZH e virou colunista do Diário Gaúcho desde a fundação do jornal, em 2000. Também é comentarista de jogos e participa do programa Sala de Redação, na Rádio Gaúcha.

Tropeço
Opinião

Foi uma derrota normal do Inter em Salvador

Colorado perdeu para o Bahia por 1 a 0 e se mantém perto da zona de rebaixamento

Adroaldo Guerra Filho

