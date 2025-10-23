Foi uma derrota normal do Inter em Salvador

Mais um tropeço. Fora de casa, sem Alan Patrick e Carbonero, com a mesma bolinha que não assusta ninguém, o Inter fez o que se pensava: perdeu para o Bahia e não conseguiu se afastar da sempre assustadora zona da morte.
Uma derrota normal para quem joga pouco, com lance de infantilidade de Bernabei, que segue dando mole atrás e está merecendo um banco de reservas ou mudança de lugar no time de Ramón Diaz.
