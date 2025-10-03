Guerrinha

Trabalha desde 1986 no Grupo RBS. Foi repórter em ZH e virou colunista do Diário Gaúcho desde a fundação do jornal, em 2000. Também é comentarista de jogos e participa do programa Sala de Redação, na Rádio Gaúcha.

Péssima fase
Opinião

Está feia a coisa no Inter

Sábado contra o Botafogo, o Colorado vai precisar jogar muito mais do que vem jogando para vencer a partida

Adroaldo Guerra Filho

