Está feia a coisa no Inter

No jogo do meio da semana contra o Corinthians, o Inter passou longe daquilo que seu torcedor espera. E também passo longe do que necessita para ganhar jogos, somar pontos, escapar de uma tragédia que já viveu e está, de novo, rondando o Beira-Rio.
Sem reforços, com jogadores em péssima fase técnica, defesa fazendo água em todos os jogos, ataque dependendo de pênaltis para marcar gols, tudo se encaminha para um final de ano muito perigoso.
