Guerrinha

Guerrinha

Trabalha desde 1986 no Grupo RBS. Foi repórter em ZH e virou colunista do Diário Gaúcho desde a fundação do jornal, em 2000. Também é comentarista de jogos e participa do programa Sala de Redação, na Rádio Gaúcha.

Fechadinho
Opinião

Do que o Grêmio não deve abrir mão contra o Bragantino

Retrancas de Mano Menezes renderam pontos fora de casa ao Tricolor

Adroaldo Guerra Filho

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS