Do que o Grêmio não deve abrir mão contra o Bragantino

Não tem outro jeito. Neste sábado (4), mas longe de casa, o Grêmio visita o Bragantino, quando tem a chance de acrescentar titulares e tentar ser diferente do que tem sido na condição de visitante.
Apesar dos acréscimos, tudo indica que o técnico Mano Menezes não vai abrir mão da retranca, que rendeu pontos contra Atlético-MG, Flamengo e Santos, colocando o Tricolor na rota de prêmio neste Brasileirão.
