As correções que Mano Menezes ainda precisa fazer no Grêmio

Trabalho de Mano começou mal, mas pode terminar com o Grêmio na pré-Libertadores. Lucas Uebel / Grêmio/Divulgação

Verdade que evoluiu muito, que os resultados já estão aparecendo, mas algumas coisas ainda necessitam de pequenos ajustes no time do técnico Mano Menezes para que tudo fique mais qualificado.

Uma das preocupações é evitar, ou no mínimo diminuir os gols sofridos tanto na Arena como fora de casa, algo que sempre complica um trabalho que começou mal e tem chance de acabar com o Grêmio na pré-Libertadores.