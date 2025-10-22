A nova peça fundamental do Grêmio

Volante dá cara bem diferente ao time de Mano Menezes. Rodrigo Fatturi / Grêmio,Divulgação

Caiu a ficha. Grande parte da torcida que veste azul, preto e branco já se convenceu da importância de Arthur, que deixa o Grêmio com cara de time, muito mais animado, bem diferente de quando ele não está em campo.

Com a presença do volante, aumenta e muito o desempenho de outros jogadores, como é o caso de Noriega, Cuéllar e, principalmente, de Carlos Vinícius, que tem sofrido com o isolamento.