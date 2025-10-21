A ausência que causou o desastre do Grêmio no final de semana

Não foi por acaso. Depois de algum tempo, o Grêmio voltou a jogar sem a bola, como se viu muitas e muitas vezes meses atrás, e esse foi um dos motivos que fez o Tricolor levar 4 a 0 do Bahia e até escapar de coisa pior.
E a principal causa do desastre foi a ausência de Arthur, que coordena as ações no meio-campo, com toque curtos, certeiros, e já pode ser visto como o grande maestro do time do técnico Mano Menezes.
