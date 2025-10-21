Guerrinha

Guerrinha

Trabalha desde 1986 no Grupo RBS. Foi repórter em ZH e virou colunista do Diário Gaúcho desde a fundação do jornal, em 2000. Também é comentarista de jogos e participa do programa Sala de Redação, na Rádio Gaúcha.

Fez falta
Opinião

A ausência que causou o desastre do Grêmio no final de semana

Arthur não esteve em campo contra o Bahia para coordenar as ações do meio-campo

Adroaldo Guerra Filho

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS