Guerrinha

Trabalha desde 1986 no Grupo RBS. Foi repórter em ZH e virou colunista do Diário Gaúcho desde a fundação do jornal, em 2000. Também é comentarista de jogos e participa do programa Sala de Redação, na Rádio Gaúcha.

Evolução
Opinião

Uma vitória que não serve para grandes emoções, mas que dá esperanças

Seleção Brasileira mostrou evolução, apesar da fragilidade do adversário

Adroaldo Guerra Filho

