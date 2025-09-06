Uma vitória que não serve para grandes emoções, mas que dá esperanças

Diferentemente da maioria das vezes, a Seleção Brasileira jogou bom futebol, fez 3 a 0 no Chile e deu um pouco mais de esperanças para o desconfiado torcedor brasileiro.
Uma vitória que não serve para grandes emoções pela fragilidade dos chilenos, que terminaram as Eliminatórias na última colocação, mas deixa a certeza de que tudo pode ser melhor a partir de agora.
Quase tudo definido
Faltando uma rodada para o fim da festa, Argentina, Brasil, Uruguai, Equador, Colômbia e Paraguai estão garantidos, com méritos, na Copa do Mundo do próximo ano.
A única coisa que ainda falta é a definição de quem vai para disputar a repescagem, entre Venezuela, que joga em casa contra a Colômbia, ou Bolívia, que recebe o Brasil na altitude.