Um ponto já é bom negócio para o Inter

Tem cara de encrenca. Neste sábado (13), longe de casa, o Inter, atrasado na tabela, com a obrigação de jogar mais do que tem feito, enfrenta o Palmeiras, num jogo dos mais complicados do Brasileirão e que exigirá superação.
Se conseguir pelo menos um ponto na Arena do Palmeiras, o Colorado sobe na tabela, acalma o ambiente e tira muito da pressão em cima do técnico Roger Machado, que também precisa de resultados.
