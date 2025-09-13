Um ponto já é bom negócio para o Inter

Treinador colorado precisa que sua equipe pontue para diminuir a pressão antes do clássico do próximo domingo (21). Ricardo Duarte / Inter/Divulgação

Tem cara de encrenca. Neste sábado (13), longe de casa, o Inter, atrasado na tabela, com a obrigação de jogar mais do que tem feito, enfrenta o Palmeiras, num jogo dos mais complicados do Brasileirão e que exigirá superação.

Se conseguir pelo menos um ponto na Arena do Palmeiras, o Colorado sobe na tabela, acalma o ambiente e tira muito da pressão em cima do técnico Roger Machado, que também precisa de resultados.