Todos vão lucrar com a saída de Valencia no Inter

Saída do equatoriano é bom para todos. Duda Fortes / Agencia RBS

Essa possível saída do atacante Valencia é daqueles negócios que são considerados ótimos pelo Inter, pelo jogador principalmente, para o mexicano Pachuca, que quer porque quer o equatoriano no seu elenco e tem poucos dias para bater o martelo.

Terceiro reserva do time do técnico Roger Machado, o dono da camisa 13 do Beira-Rio já sentiu que caiu em descrédito com a nação vermelha e parece disposto a mudar de ares.