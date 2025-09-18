Os mistérios do Inter para o Gre-Nal 448

Tem um jogador que tem a preferência de Roger. Ricardo Duarte / Inter/Divulgação

É quase pule de 10. Até agora, poucos envolvidos sabem qual será a escalação do Inter para começar o Gre-Nal 448 de domingo (21), no Beira-Rio, quando está proibido de fracassar, se quiser acalmar a crise que está instalada.

A grande desconfiança é sobre o muito possível retorno de Borré, que ficou fora até da viagem para o jogo contra o Palmeiras. Ele está treinando normalmente e tem a preferência do técnico Roger Machado.