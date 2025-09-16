O vestiário colorado está fervendo

Ferveu o leite. Sem saber explicar o vexame contra o Palmeiras no último sábado (13), o homem do futebol do Inter apareceu na coletiva e avisou que os jogadores serão cobrados pelo baixo rendimento e certamente a coisa não cai bem no vestiário.
No domingo (21), após o Gre-Nal, vamos saber se o dirigente colorado teve receptividade com a boleirada ou se a promessa foi apenas um barulho de asas.
