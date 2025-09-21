O que vale o Gre-Nal 448 para Inter e Grêmio

Será o segundo Gre-Nal no ano no estádio colorado. Jefferson Botega / Agencia RBS

Mais um clássico em nossas vidas. Neste domingo (21), no Beira-Rio, haverá um Gre-Nal que vale a permanência de treinador e o afastamento da pior zona da tabela. O clássico será completamente sem favoritos e tudo poderá acontecer.

Desta vez, ao contrário da maioria das vezes, os dois clubes chegam ao jogo sob enorme desconfiança pelo que estão produzindo atualmente, sem favoritismo de um ou de outro.

Degola

Ninguém pode perder. Atrasados na classificação, Grêmio e Inter disputam um clássico que vai deixar o técnico perdedor só esperando a chamada do RH.