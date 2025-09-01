O maior problema do Grêmio de Mano Menezes

Foi um grande resultado neste domingo (31). Armado como um exército que defende o quartel, o Grêmio segurou o qualificado Flamengo, e deu mostras de que está tomando jeito na parte defensiva, o que não é pouco para quem vazava quase sempre.
O grande problema do técnico Mano Menezes será o de encontrar um jeito de seu time atacar melhor, o que não é uma tarefa fácil para um time que tem atacantes de pouca qualidade.
Goleada
Acabou a desconfiança com o próximo adversário do Grêmio. A cada rodada que passa, o Mirassol surpreende os torcedores com vitórias e boas atuações, como aconteceu na goleada sobre o Bahia, neste domingo.
Se continuar do jeito que está, o time paulista vai arrumar vaga na sonhada e concorrida Libertadores.
Perguntinha
A Dupla vai evoluir após a data Fifa?