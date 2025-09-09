O jogador que já está pronto no Grêmio

Pelo que se sabe, o recém contratado Willian está apto para participar dos treinos e poderá ficar à disposição do técnico Mano Menezes para o enfrentamento do Grêmio contra o Mirassol. no próximo sábado (13).
Caso o comandante gremista resolva escalar o jogador, a Arena vai ter um público numeroso e, acima de tudo, esperançoso, pela presença de Arthur, que parece assegurado entre os titulares.
