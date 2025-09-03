O Inter precisa mexer na "cozinha"

Defesa colorada tem sofrido muitos gols. Jonathan Heckler / Agencia RBS

Está caindo de maduro. A primeira providência que pode fazer o Inter melhorar sua produção é a reorganização do sistema defensivo, que tem "feito água" dentro e fora do Beira-Rio, contra qualquer adversário.

Certamente o comandante vai aproveitar a volta aos treinos para testar até um esquema com três zagueiros, visando facilitar a vida de Aguirre e Bernabei para o apoio ao meio-campo e ataque.