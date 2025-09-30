O Grêmio virou um hospital

O Grêmio confirmou lesão no quinto metatarso do pé direito de Willian, sofrida na partida contra o Vitória, no último domingo (28). Duda Fortes / Agencia RBS

Quando parecia que o Grêmio estava com o time quase definido para acabar o Brasileirão, o time de Mano Menezes foi vitimado por nada menos do que dez lesões e vai ter que encarar os próximos jogos sem a força mágica.

Na prática, o torcedor vai ver em campo muitos jogadores que foram decepcionantes até meses atrás e serão escalados por absoluta falta de material humano.

Perguntinha

Como o Grêmio vai se virar com tantas ausências?