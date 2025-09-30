O Grêmio virou um hospital

Quando parecia que o Grêmio estava com o time quase definido para acabar o Brasileirão, o time de Mano Menezes foi vitimado por nada menos do que dez lesões e vai ter que encarar os próximos jogos sem a força mágica.
Na prática, o torcedor vai ver em campo muitos jogadores que foram decepcionantes até meses atrás e serão escalados por absoluta falta de material humano.
Perguntinha
Como o Grêmio vai se virar com tantas ausências?
