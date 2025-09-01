Guerrinha

Guerrinha

Trabalha desde 1986 no Grupo RBS. Foi repórter em ZH e virou colunista do Diário Gaúcho desde a fundação do jornal, em 2000. Também é comentarista de jogos e participa do programa Sala de Redação, na Rádio Gaúcha.

Alerta ligado
Opinião

O forte recado da torcida do Inter a jogadores, técnico e dirigentes

Inter venceu o Fortaleza, mas o futebol não convenceu

Adroaldo Guerra Filho

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS