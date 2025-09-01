O forte recado da torcida do Inter a jogadores, técnico e dirigentes

Reação de Juninho após chance desperdiçada no jogo deste domingo. Jonathan Heckler / Agencia RBS

Não há evolução. Claro que a vitória sobre o Fortaleza foi importante e necessária, mas é bom não esquecer que o Inter segue sendo um time sem produção, que joga no limite, com muito esforço e precisa ser muito melhor.

As vaias no intervalo e no final da partida servem como um alerta ao técnico Roger Machado, ao grupo de jogadores e, principalmente aos incompetentes dirigentes que não sabem onde está o furo da bala.

Perguntinha:

A Dupla vai evoluir após a data Fifa?