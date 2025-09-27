Não vai ser fácil para o Inter

Parada das mais complicadas para o Colorado de Díaz. Ricardo Duarte / Inter/Divulgação

Baleado na asa pelos últimos fracassos, com ausências importantes, o Inter, na estreia do técnico Ramón Díaz, visita o assustado Juventude, neste sábado (27), num jogo em que vai precisar tirar sangue das unhas para conseguir bom resultado.

Parada das mais complicadas, proibitiva de nova decepção, sob pena de fechar a rodada no pior lugar da tabela e ameaçado de ingressar na detestável zona de rebaixamento do Brasileirão.