Grêmio tem a chance de dar o troco no Mirassol

Vai ter público dos grandes. Animado com o empate no Maracanã, com alguns novos jogadores, o Grêmio retoma o Brasileirão, neste sábado (13), na Arena, quando encara o surpreendente Mirassol, num jogo em que vai precisar fazer força.
Em casa, querendo subir na tabela, de buscar prêmio na competição, o time do técnico Mano Menezes tem boas chances de dar o troco pela goleada sofrida no turno e terminar o dia recompensado.
