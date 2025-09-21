Guerrinha

Guerrinha

Trabalha desde 1986 no Grupo RBS. Foi repórter em ZH e virou colunista do Diário Gaúcho desde a fundação do jornal, em 2000. Também é comentarista de jogos e participa do programa Sala de Redação, na Rádio Gaúcha.

Jogo truncado
Opinião

Ganhou o menos ruim no Gre-Nal 448

Grêmio virou o jogo e saiu aliviado do Beira-Rio

Adroaldo Guerra Filho

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS