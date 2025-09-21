Ganhou o menos ruim no Gre-Nal 448

Resultado manda o Colorado para perto da zona de rebaixamento. André Ávila / Agencia RBS

Num jogo truncado, em que esteve atrás duas vezes no placar, o Grêmio conseguiu a virada sobre o Inter, somou três pontos bem importantes, deu tranquilidade ao técnico Mano Menezes e volta a pensar em prêmio no Brasileirão.

Uma vitória bem merecida para quem valorizou a marcação, marcou o rival com apetite, jogou quando precisava jogar e se aproveitou muito bem da sempre decisiva bola aérea.

Já para o Inter, foi o jogo do adeus. Sob a desconfiança da maior parte de sua torcida, o Colorado repetiu suas atuações sem sal dos últimos jogos, perdeu para o maior rival, caiu na tabela e deixou o técnico Roger Machado em posição de despedida.

A derrota dentro da sua casa, que empurrou o Colorado para bem perto da zona mais detestável da competição, foi mais uma grande prova de que tudo está errado no Beira-Rio.

