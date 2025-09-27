É jogo para três pontos para o Grêmio

Neste domingo (28), antes da hora do almoço, o Grêmio, ainda sem alguns titulares, recebe o ameaçado Vitória, na Arena, quando tem todas as chances de acabar com o já preocupante jejum de vitórias dentro de casa.
Se confirmar o amplo favoritismo, o time do técnico Mano Menezes avança na tabela, praticamente se despede do perigo de rebaixamento e passa a pensar até em prêmio grande na competição.
