Começou a corrida no Inter

A incompetente direção colorada está com o bloco na rua, atrás de um novo chefe de vestiário e, pelo que se ouve, o nome da vez é Zubeldía, que não obteve sucesso no São Paulo e está livre, leve e solto na praça.
Pela extrema necessidade de somar pontos, escapar da pior zona da tabela, melhor seria trazer alguém que conheça o futebol brasileiro e, acima de tudo, as características de cada jogador colorado.
