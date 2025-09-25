Acabou a espera, o Inter tem novo treinador

Com velocidade, como exige o caso, os homens que cuidam do futebol do Inter bateram o martelo com a dupla Ramón Diaz e Emiliano Dias para o prosseguimento do trabalho no vestiário do Beira-Rio.
A contratação de dois bombeiros significa que o grande objetivo está na salvação do Colorado da ameaçadora zona do rebaixamento, que pode virar ainda mais realidade dependendo do que que acontecer na Serra.
