A novidade que pode pintar no time do Inter

Mercado retorna para arrumar a casa colorada. Ricardo Duarte / Inter/Divulgação

Ainda não é oficial. Mas as notícias vindas do Beira-Rio dão conta de que o Inter tem muita chance de entrar em campo, no domingo (21), no clássico Gre-Nal, com três zagueiros e um a menos do meio para a frente.

A novidade chama-se Mercado, que foi preservado contra o Palmeiras e está pronto para retornar ao batente e tentar dar uma boa arrumada na casa depois do vexame contra o time paulista.