Só uma vitória para acalmar o Inter

Neste domingo (31), em horário fora da curva, o Inter recebe o assustado Fortaleza, num jogo em que os dois precisam dos três pontos para a continuidade de um trabalho mais tranquilo.
Por jogar em casa, o Colorado tem uma obrigação maior de conseguir o resultado, sob pena de despencar para as proximidades da zona mais desprezível da tabela e deixar o técnico Roger Machado perto de uma demissão.
