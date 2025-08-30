Só uma vitória para acalmar o Inter

Alan Patrick participou de treino e deve reforçar o Inter contra o Fortaleza. Ricardo Duarte / Internacional

Neste domingo (31), em horário fora da curva, o Inter recebe o assustado Fortaleza, num jogo em que os dois precisam dos três pontos para a continuidade de um trabalho mais tranquilo.

Por jogar em casa, o Colorado tem uma obrigação maior de conseguir o resultado, sob pena de despencar para as proximidades da zona mais desprezível da tabela e deixar o técnico Roger Machado perto de uma demissão.