Pintou um novo xerife no Grêmio

Balbuena chegou ao Grêmio no último 26 de julho. Lucas Uebel / Grêmio FBPA/Divulgação

Na segunda atuação com a camisa do Grêmio, o zagueiro Balbuena teve uma atuação quase perfeita na parte defensiva, sua principal missão, e ainda encontrou tempo para ajudar os atacantes.

Pela demonstração, não é difícil prever que o paraguaio virou titular indiscutível de uma zaga que estava cheia de problemas e acumulou pontos parar assumir o posto de líder do elenco.

Perguntinha

O Grêmio vai embalar?