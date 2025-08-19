Guerrinha

Guerrinha

Trabalha desde 1986 no Grupo RBS. Foi repórter em ZH e virou colunista do Diário Gaúcho desde a fundação do jornal, em 2000. Também é comentarista de jogos e participa do programa Sala de Redação, na Rádio Gaúcha.

Indiscutível
Opinião

Pintou um novo xerife no Grêmio

Zagueiro paraguaio chegou ao Tricolor em julho e tem contrato com o clube até junho de 2027

Adroaldo Guerra Filho

