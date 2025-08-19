Pintou um novo xerife no Grêmio

Na segunda atuação com a camisa do Grêmio, o zagueiro Balbuena teve uma atuação quase perfeita na parte defensiva, sua principal missão, e ainda encontrou tempo para ajudar os atacantes.
Pela demonstração, não é difícil prever que o paraguaio virou titular indiscutível de uma zaga que estava cheia de problemas e acumulou pontos parar assumir o posto de líder do elenco.
Perguntinha
O Grêmio vai embalar?
