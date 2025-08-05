O retorno de volante do Grêmio que jogou apenas 85 minutos no Brasileirão pode estar próximo de acontecer

Pode acontecer. Pelas últimas notícias, tudo indica que o volante Cuéllar tem boa chance de enfrentar o Sport, domingo (10), às 20h30min, na Arena, quando só a vitória interessa ao Grêmio.
Quem assiste aos treinos do time do técnico Mano Menezes garante que o jogador está recuperado, pronto para mostrar suas qualidades e ajudar o grupo na busca de pontos para se afastar do lugar onde se encontra na tabela.
