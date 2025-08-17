O resultado do jogo do Inter já era esperado

Jogando em casa, Inter perdeu para o Flamengo, no Brasileirão. Duda Fortes / Agencia RBS

Com um time reserva que não mete medo em ninguém, o Inter levou um sonoro 3 a 1 do Flamengo, dentro do Beira-Rio, num jogo completamente desequilibrado a favor do cariocas.

Agora, quarta-feira (20), mais uma vez os dois vão se encontrar, novamente valendo pela Libertadores, quando o Mengão segue favorito, mas vai precisar tirar sangue das unhas para repetir o que fez hoje.

Perguntinha

O Inter não vai levar gol na quarta-feira (20)?