O reforço que o Grêmio busca encaixaria como uma luva no time de Mano

É um belo reforço. Carente de qualidade, o Grêmio elegeu o atacante Roger Guedes como a prioridade nas contratações para o restante da temporada e o negócio, pelo que se sabe, está bem perto de ser resolvido.
Caso consiga bater o martelo, o Tricolor terá um jogador diferenciado, que executa várias funções, gosta de fazer gols e encaixa como uma luva neste time pouco qualificado do técnico Mano Menezes.
